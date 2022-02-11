Женщину расстроило решение мужа, ведь она рассчитывала на его поддержку в этот важный день.

25-летняя пользовательница Reddit рассказала, что ее муж выбрал посетить премьеру ленты "Бэтмен", а не поддержать ее на родах их первого ребенка.

Об этом она написала в соцсети.

Сейчас женщина находится на последнем месяце беременности. Врач предупредил, что роды состоятся 4 марта. Однако в этот же день состоится мировая премьера фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли, которую ее муж отказался пропустить ни при каких обстоятельствах, даже если речь идет о рождении его первенца.

Мужчина объяснил жене, что ему очень важно посмотреть фильм именно в дату выхода, чтобы избежать спойлеров. Женщина опасается, что из-за премьеры ленты мужчина пропустит рождение ребенка, но он не видит проблемы в том, если познакомится с малышом спустя несколько часов.

Женщину расстроило поведение мужчины, поскольку она хотела бы чувствовать больше поддержки в такое важное время.

"Скажите, я действительно слишком придираюсь?"- спросила женщина пользователей Reddit.

Комментаторы поддержали автора поста. Они не разделяют позицию мужчины, который выбрал "Бэтмена" вместо своего ребенка

Напомним, что ранее вышел новый дублированный трейлер супергеройского фильма "Бэтмен" (The Batman) с Робертом Паттинсоном в главной роли.

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