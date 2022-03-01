Disney стала первой голливудской киностудией, которая приостановила свои отношения с Россией.

Крупнейшие киностудии мира, среди которых Sony, Warner Bros, Disney и Marvel, временно перестанут выпускать фильмы в российский прокат.

В частности, как сообщает The Hollywood Reporter, студия Warner Bros. отменила выход в России супергеройского фильма "Бэтмен" за несколько дней до премьеры.

"Из-за гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает релиз "Бэтмена" в России. Мы продолжим следить за развитием ситуации и надеемся на скорейшее мирное разрешение этой трагедии", - идет речь в заявлении компании.

Вскоре, вслед за Warner Bros., киностудия Sony приостановила выпуск фильма "Морбиус" с Джаредом Лето, а Disney стала первой голливудской киностудией, которая приостановила свои отношения с Россией.

Как сообщал УНИАН, ранее Netflix отказался начать транслировавть с 1 марта 2022 года 20 федеральных каналов РФ из-за нападения на Украину.