Об этом заявили после прибытия спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Армия Китая проведет военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Об этом говорится в заявлении государственного агентства Синьхуа.

Сообщается о намерении провести военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой в шести регионах, окружающих Тайвань.

Сразу после прибытия в Тайбэй Нэнси Пелоси, министерство иностранных дел Китая заявило, что ее визит серьезно влияет на политические основы китайско-американских отношений, и выразило решительный протест Соединенным Штатам Америки.

Напомним, что сегодня спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Это первый визит высокопоставленного американского политика на Тайвань за последние 25 лет.

Накануне Пекин предупредил США о "вопиющих политических последствиях" и пригрозил, что они не будут "сидеть сложа руки", если их "суверенитет и территориальная целостность" окажутся под угрозой.

Перед прибытием самолета Пелоси Китай направлял истребители Су-35 в сторону Тайваня. По данным СМИ, в то же время с баз в Японии подняли десятки истребителей Военно-воздушных сил США.

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