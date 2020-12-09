В Иране заявили о задержании подозреваемых в убийстве Мохсена Фахризаде / фото REUTERS

Власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, которые могут быть причастны к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Об этом сказал помощник председателя парламента страны по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиан телеканалу Al-Alam, передает НВ.

По словам чиновника, часть людей, которые участвовали в убийстве ученого, задержаны иранскими службами безопасности. Он пообещал, что никто из причастных "не уйдет от правосудия".

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Абдоллахиан не озвучил подробности, но упомянул, что в убийстве "сыграл свою роль" Израиль и, возможно, "американские или другие спецслужбы".

Что известно о гибели Мохсена Фахризаде

  • Главный ученый Ирана в сфере ядерной физики Мохсен Фахризаде был убит близ Тегерана. Это подтвердили в Министерстве обороны страны. Ученый скончался в больнице после нападения на его автомобиль.
  • Западная разведка считает его ответственным за секретную программу Ирана по разработке ядерного оружия.
  • Новости об убийстве ученого появились на фоне новых беспокойств тем, что Иран нарастил производство обогащенного урана. Этот материал - ключевой компонент как для гражданской ядерной энергетики, так и для изготовления военного ядерного оружия.
  • Тегеран обвинил Израиль в убийстве Фахризаде, пятом убийстве ученого-ядерщика на иранской земле с 2010 года. Израиль не прокомментировал обвинения.

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Автор: УНИАН