Власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, которые могут быть причастны к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Об этом сказал помощник председателя парламента страны по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиан телеканалу Al-Alam, передает НВ.
По словам чиновника, часть людей, которые участвовали в убийстве ученого, задержаны иранскими службами безопасности. Он пообещал, что никто из причастных "не уйдет от правосудия".
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Абдоллахиан не озвучил подробности, но упомянул, что в убийстве "сыграл свою роль" Израиль и, возможно, "американские или другие спецслужбы".
Что известно о гибели Мохсена Фахризаде
- Главный ученый Ирана в сфере ядерной физики Мохсен Фахризаде был убит близ Тегерана. Это подтвердили в Министерстве обороны страны. Ученый скончался в больнице после нападения на его автомобиль.
- Западная разведка считает его ответственным за секретную программу Ирана по разработке ядерного оружия.
- Новости об убийстве ученого появились на фоне новых беспокойств тем, что Иран нарастил производство обогащенного урана. Этот материал - ключевой компонент как для гражданской ядерной энергетики, так и для изготовления военного ядерного оружия.
- Тегеран обвинил Израиль в убийстве Фахризаде, пятом убийстве ученого-ядерщика на иранской земле с 2010 года. Израиль не прокомментировал обвинения.
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