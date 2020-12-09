В Иране считают, что в убийстве иранского ученого "сыграл свою роль" Израиль и, возможно, спецслужбі других стран.

Власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, которые могут быть причастны к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Об этом сказал помощник председателя парламента страны по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиан телеканалу Al-Alam, передает НВ.

По словам чиновника, часть людей, которые участвовали в убийстве ученого, задержаны иранскими службами безопасности. Он пообещал, что никто из причастных "не уйдет от правосудия".

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Абдоллахиан не озвучил подробности, но упомянул, что в убийстве "сыграл свою роль" Израиль и, возможно, "американские или другие спецслужбы".

Что известно о гибели Мохсена Фахризаде

Главный ученый Ирана в сфере ядерной физики Мохсен Фахризаде был убит близ Тегерана. Это подтвердили в Министерстве обороны страны. Ученый скончался в больнице после нападения на его автомобиль.

Западная разведка считает его ответственным за секретную программу Ирана по разработке ядерного оружия.

Новости об убийстве ученого появились на фоне новых беспокойств тем, что Иран нарастил производство обогащенного урана. Этот материал - ключевой компонент как для гражданской ядерной энергетики, так и для изготовления военного ядерного оружия.

Тегеран обвинил Израиль в убийстве Фахризаде, пятом убийстве ученого-ядерщика на иранской земле с 2010 года. Израиль не прокомментировал обвинения.

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Автор: УНИАН