В воскресенье украинский президент прилетит в Лондон.

В воскресенье президент Украины должен провести встречу с европейскими лидерами в Лондоне, где расскажет им все подробности разговора с Дональдом Трампом. Об этом пишет журналист британской The Guardian Якуб Крупа.

Он отметил, что позже сегодня Владимир Зеленский должен был выступить в Гудзоновском институте, но теперь эти планы под вопросом.

"Его также ожидают в Лондоне для дальнейших переговоров с европейскими лидерами в воскресенье, где он предоставит им абсолютно неотфильтрованный отчет о переговорах с Трампом. Мы можем только представить, что он собирается сказать", - отмечает Крупа.

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Ссора Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, Владимир Зеленский вступил в эмоциональный спор с президентом США Трампом и вице-президентом Вэнсом. Корреспондент британской The Telegraph Роланд Олифант отметил, что спор спровоцировал именно Джей Ди Вэнс. При этом журналист предполагает, что это могла быть сознательная провокация.

Сам Трамп написал в соцсети, что Владимир Зеленский якобы не готов к миру и должен вернуться к переговорам тогда, когда будет готов.

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