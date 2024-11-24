Журналист приводит в пример недавнее выступление сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Республиканцы США заинтересовались ресурсами Украины, обещанными в плане победы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал корреспондент BILD в США Герберт Бауэрнебель. По его словам, многие считают Дональда Трампа более лояльным Москве, чем Киеву.

"Но в его окружении всё больше голосов несогласных: говорят, что Трамп удивит некоторых после возвращения в Овальный кабинет 20 января и в конце концов встанет на сторону президента Украины Владимира Зеленского. Возможно, Трампа волнуют не столько геостратегические соображения, сколько просто деньги. В частности, минеральные ресурсы и редкоземельные металлы в раздираемой войной стране, общая стоимость которых оценивается в 7 трлн долларов", - считает журналист.

Он приводит в пример недавнее выступление сенатора-республиканца Линдси Грэма на телеканале Fox News. Бауэрнебель называет политика "доверенным лицом" Трампа. Грэм назвал Украину "самой богатой страной Европы".

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"Мы вернём наши деньги и обогатимся редкоземельными металлами, от этого получит выгоду и Украина", - сказал сенатор.

Репортёр напомнил, что именно такие обещания дал Зеленский, представляя на встрече с Трампом в сентябре в Нью-Йорке свой план победы. Бауэрнебель добавил:

"Осаждённый президент военного времени, очевидно, делает ставку на то, что в конечном итоге Дональда Трампа на самом деле заботят только деньги".

Встреча Зеленского и Трампа

Президент Украины пообещал Трампу "обеспечить прибыль на инвестиции" и упомянул природные ресурсы Украины, в том числе "критически важные металлы ценой в триллионы долларов, в частности уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы, которые усилят либо Россию и её союзников, либо Украину и демократический мир".

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