Россия отправила на Кубу небольшую оперативную группу российских ВМС. И хотя многие СМИ подняли шум из-за этого визита, правда в том, пишет The Telegraph, что российский флот сейчас - бледная тень себя времен холодной войны: он потерпел полное поражение в Черном море, и этот визит на Кубу - не более чем обычная прогулка с демонстрацией флага.
Как напоминает издание, РФ отправила на Кубу один фрегат - "Адмирал Горшков", одну атомную подводную лодку класса "Ясень", один нефтедобывающий корабль и один спасательный буксир.
Что за корабли отправила Россия на Кубу
The Telegraph отмечает, что корабли класса "Горшков" - первые крупные военные корабли, созданные в России после распада Советского Союза. Также "Горшков" хорошо вооружен для своих размеров. Он может принимать ракеты "Калибр", а также корабельные "Оникс". Также имеется еще 32 пусковых гнезда для зенитных ракет "Ресурс". На "Горшкове" также установлены крупнокалиберное орудие, зенитные пушки ближнего боя, торпедные аппараты и вертолет. Однако у РФ в строю пока только три "Горшкова", отмечает The Telegraph.
Подводная лодка класса "Ясень" - это проект времен холодной войны: первая лодка была заложена в 1993 году, но достроена только в 2014-м. Но она мощная, скрытная и хорошо вооруженная. Эти лодки могут принимать на борт ракеты "Калибр", "Оникс", "Циркон" и тяжелые торпеды. Россия имеет четыре "Ясеня" в море, но вряд ли это количество увеличится, поскольку Кремль с трудом справляется с растущими расходами на программу, говорится в статье.
Нефтяной буксир - вполне стандартная модель, но издание отмечает, что россияне так и не научились заправляться в море так, как это делают натовские ВМС - им приходится вставать на якорь, чтобы пополнить запасы топлива, что сильно ограничивает их возможности и способность оставаться на задании или на посту.
"Спасательный буксир также интересен: это стандартная практика для русских - посылать его в дальний поход, что говорит о возможно оправданном неверии в надежность их кораблей и замедляет работу оперативной группы", - говорится в статье.
Таким образом, это небольшая, но хорошо вооруженная группа, и их не следует сбрасывать со счетов, несмотря на плачевные показатели российского флота в Черном море, отмечает издание.
Тем не менее, подчеркивает The Telegraph, "если бы по какой-то причине потребовалось уничтожить эту группу, одна американская или британская атомная подводная лодка могла бы сделать это без посторонней помощи".
В чем цель России
Этим развертыванием Россия стремится продемонстрировать, что она может управлять оперативной группой на расстоянии от родины, отмечает издание.
В то же время, The Telegraph напоминает, что российский флот потерпел поражение в Черном море от государства, не имеющего военно-морского флота.
Срок жизни российских надводных кораблей в Карибском бассейне против ВМС США, если бы современная холодная война стала горячей, измерялся бы минутами. Срок российской подводной лодки может быть немного больше, но, вероятно, не намного, уверены в The Telegraph.
Хотя этот визит на Кубу можно воспринимать как доказательство российской силы и мощи, однако любой, кто посмотрит на корабли и оружие, а также на историю Черного моря, придет к совершенно противоположному выводу, отмечает издание.
"Русский медведь, может быть, и не беззубый: но зубов и когтей у него меньше, чем можно было бы подумать", - подытоживает The Telegraph.
Визит флота РФ на Кубу
Ранее УНИАН писал, что 12 июня на Кубу прибыла российская военно-морская флотилия - это первый подобный визит с начала войны в Украине.
Сообщалось, что российская атомная подводная лодка и три военных корабля дадут салют из 21 орудия по Гаванскому заливу, чтобы поздравить коммунистические власти острова.