Если бы потребовалось уничтожить эту группу кораблей РФ, одна американская или британская атомная подводная лодка могла бы сделать это без посторонней помощи, отмечает издание.

Россия отправила на Кубу небольшую оперативную группу российских ВМС. И хотя многие СМИ подняли шум из-за этого визита, правда в том, пишет The Telegraph, что российский флот сейчас - бледная тень себя времен холодной войны: он потерпел полное поражение в Черном море, и этот визит на Кубу - не более чем обычная прогулка с демонстрацией флага.

Как напоминает издание, РФ отправила на Кубу один фрегат - "Адмирал Горшков", одну атомную подводную лодку класса "Ясень", один нефтедобывающий корабль и один спасательный буксир.

Что за корабли отправила Россия на Кубу

The Telegraph отмечает, что корабли класса "Горшков" - первые крупные военные корабли, созданные в России после распада Советского Союза. Также "Горшков" хорошо вооружен для своих размеров. Он может принимать ракеты "Калибр", а также корабельные "Оникс". Также имеется еще 32 пусковых гнезда для зенитных ракет "Ресурс". На "Горшкове" также установлены крупнокалиберное орудие, зенитные пушки ближнего боя, торпедные аппараты и вертолет. Однако у РФ в строю пока только три "Горшкова", отмечает The Telegraph.

Видео дня

Подводная лодка класса "Ясень" - это проект времен холодной войны: первая лодка была заложена в 1993 году, но достроена только в 2014-м. Но она мощная, скрытная и хорошо вооруженная. Эти лодки могут принимать на борт ракеты "Калибр", "Оникс", "Циркон" и тяжелые торпеды. Россия имеет четыре "Ясеня" в море, но вряд ли это количество увеличится, поскольку Кремль с трудом справляется с растущими расходами на программу, говорится в статье.

Нефтяной буксир - вполне стандартная модель, но издание отмечает, что россияне так и не научились заправляться в море так, как это делают натовские ВМС - им приходится вставать на якорь, чтобы пополнить запасы топлива, что сильно ограничивает их возможности и способность оставаться на задании или на посту.

"Спасательный буксир также интересен: это стандартная практика для русских - посылать его в дальний поход, что говорит о возможно оправданном неверии в надежность их кораблей и замедляет работу оперативной группы", - говорится в статье.

Таким образом, это небольшая, но хорошо вооруженная группа, и их не следует сбрасывать со счетов, несмотря на плачевные показатели российского флота в Черном море, отмечает издание.

Тем не менее, подчеркивает The Telegraph, "если бы по какой-то причине потребовалось уничтожить эту группу, одна американская или британская атомная подводная лодка могла бы сделать это без посторонней помощи".

В чем цель России

Этим развертыванием Россия стремится продемонстрировать, что она может управлять оперативной группой на расстоянии от родины, отмечает издание.

В то же время, The Telegraph напоминает, что российский флот потерпел поражение в Черном море от государства, не имеющего военно-морского флота.

Срок жизни российских надводных кораблей в Карибском бассейне против ВМС США, если бы современная холодная война стала горячей, измерялся бы минутами. Срок российской подводной лодки может быть немного больше, но, вероятно, не намного, уверены в The Telegraph.

Хотя этот визит на Кубу можно воспринимать как доказательство российской силы и мощи, однако любой, кто посмотрит на корабли и оружие, а также на историю Черного моря, придет к совершенно противоположному выводу, отмечает издание.

"Русский медведь, может быть, и не беззубый: но зубов и когтей у него меньше, чем можно было бы подумать", - подытоживает The Telegraph.

Визит флота РФ на Кубу

Ранее УНИАН писал, что 12 июня на Кубу прибыла российская военно-морская флотилия - это первый подобный визит с начала войны в Украине.

Сообщалось, что российская атомная подводная лодка и три военных корабля дадут салют из 21 орудия по Гаванскому заливу, чтобы поздравить коммунистические власти острова.

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