Правительство Орбана задействовало весь свой арсенал, пытаясь его дискредитировать.

Виктор Орбан правит Венгрией практически бессменно с 2010 года. Но всего за три месяца его бывший союзник превратился в соперника и получил такую большую поддержку, что правительство задействовало весь свой арсенал, пытаясь его дискредитировать, пишет Financial Times.

Петр Мадьяр, 43-летний юрист и бывший дипломат, вышел из правящей партии "Фидес" в феврале, обвинив ее в коррупции и лицемерии. Его позиция задела многих венгров, уставших от четырех правительств "Фидес" подряд, и десятки тысяч людей вышли на улицы в его поддержку во время недавних митингов.

Небольшая консервативная партия "Тиса", к которой он присоединился, получает большую выгоду от всплеска популярности Мадьяра в опросах общественного мнения - его поддержка сейчас составляет более 10 процентов, что является одним из самых высоких показателей среди оппозиционеров.

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"Пораженное внезапным ростом популярности Мадьяра, правительство развернуло целую батарею ресурсов, чтобы дискредитировать его. Насмешки в проправительственных СМИ варьируются от его "женских" солнцезащитных очков до обвинений в том, что он пользовался покровительством своей тогдашней жены, бывшего министра юстиции Юдит Варги, чтобы получить работу", - пишет FT. Кроме того, вновь созданное Управление защиты суверенитета (SPO) Венгрии на прошлой неделе начало расследование в отношении Мадьяра в связи с вероятными связями с иностранным финансированием.

"По мнению аналитиков, Мадьяр воспользовался моментом слабости премьер-министра. В феврале Орбан был вынужден согласиться на предоставление Украине пакета европейской помощи на сумму 50 млрд евро, против которого он яростно выступал в течение нескольких месяцев. Затем премьер оказался в центре скандала, связанного с президентским помилованием мужчины, осужденного за сокрытие сексуального насилия над детьми", - отмечает FT.

В партии Орбана "Фидес" заявляют, что имеют поддержку стабильных 45-50 процентов избирателей и не чувствуют значительной угрозы со стороны Мадьяра, изображая его как еще одну часть фрагментированной и слабой венгерской оппозиции.

Однако люди, знакомые с Фидес, говорят, что рост популярности Мадьяра бросил вызов способности Орбана удерживать избирателей и сохранять партийную сплоченность. Кампания против Мадьяра привлекла к нему пристальное внимание и дала ему широкую платформу, которая может оказаться контрпродуктивной для "Фидеса", считают наблюдатели.

Позиция Мадьяра в отношении России

Что касается отношения к России, то Мадьяр, похоже, занимает среднюю позицию между более "ястребиными" лидерами и Орбаном, который неоднократно откладывал санкции и получал поблажки в ответ на войну в Украине.

"Разрыв всех связей не приведет к миру", - сказал Мадьяр, но добавил: "Вы можете считать, что связи с Россией - это хорошо, но мы являемся членами клуба [ЕС], связаны с западной экономикой... внешность иногда важна".

Политика Орбана в Венгрии

Ранее Орбан создал в Венгрии новую службу для подавления инакомыслия. Новое агентство будет охотиться на политиков, журналистов и активистов, которые получают финансирование США.

В марте тысячи венгров вышли на протест с требованием отставки премьер-министра Виктора Орбана и главного прокурора страны после обнародования аудиозаписи со свидетельствами о коррупции в венгерском правительстве.

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