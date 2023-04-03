Свой приезд чиновник официально не анонсировал.

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник, 3 апреля, прибыл с визитом в Украину.

По данным издания Spiegel, чиновника в поездке сопровождает небольшая делегация, состоящая из представителей немецкого бизнеса.

Цель визита министра - обсуждение вопросов об восстановлении Украины, а также о развитии сотрудничества в области энергетики.

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По словам Хабека, его визит должен стать сигналом о том, что Германия верит в победу и восстановление нашей страны, и готова в этом помочь.

Также он отметил, что в интересах Европы не только поддержать Украину, но и сделать ее экономически сильным партнером в будущем.

Роберт Хабек предложил новый механизм санкций против РФ

Напомним, что в феврале 2023 года министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предложил новый механизм блокировки лазеек, которыми пользуется РФ для обхода западных санкций.

В частности, речь идет об импорте товаров, которые страна-агрессор продолжает закупать у ряда государств, несмотря на войну в Украине.

По словам Хабека, правительство ФРГ готово рассмотреть идею о введении уголовного наказания против компаний, которые нарушают запрет. Он анонсировал, что новый ограничитель могут ввести в рамках 11 пакета санкций против РФ.

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