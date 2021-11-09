Пользователи сети раскритиковали вьетнамского министра за столь экстравагантную трапезу.

Вьетнамский министр общественной безопасности То Лам побывал в лондонском ресторане Nsur-Et и отведал там "золотой стейк". В этом заведении цены запредельные.

Видео с чиновником "слили" в TikTok ресторана, сообщает The Daily Mail.

На записи для Лама повар Нусрет Гекче готовит "золотой стейк" стоимостью 1450 фунтов стерлингов (почти 2 тысячи долларов). Также видно, как он скармливает кусочек мяса с ножа То Ламу.

Читайте такжеМиллиардер сказал, где живет Путин: есть огромный бассейнВидео было быстро удалено из TikTok, но "завирусилось" во Вьетнаме, где люди в среднем зарабатывают в месяц 150 долларов.

В сети тут же раскритиковали вьетнамского чиновника за такую трапезу и поинтересовались, откуда у него такие деньги. Ведь "золотой стейк" стоит больше всей его годовой зарплаты. Кроме того, некоторые пользователи назвали его поступок циничным, ведь он приехал в Британию на климатический саммит ООН.

Ранее известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров показал элитный вагон поезда сообщением Киев - Одесса, билет на который стоит 24 тысячи гривень. Известно, что в вагоне есть двуспальная кровать, полноценная ванная комната и мини-кухня. Весь вагон оббит позолотой.

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Автор: Ольга Робейко