Премьер Дании наконец-то вышла замуж после двух отмененных свадеб (фото)

Метте Фредериксен вышла замуж за фотографа.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен вышла замуж после того, как ее свадьба была отложена в прошлом году, а затем перенесена из-за напряженного графика на работе.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

Ее муж - 55-летний фотограф Бо Тенгберг. По информации датских СМИ, пара поженилась на острове Мён в юго-восточной Дании.

Метте Фредериксен стала самым молодым премьер-министром Дании 27 июня 2019 года. Из-за парламентских выборов в прошлом году паре пришлось отложить свадьбу на июль этого года.

Однако на 17 и 18 июля, когда пара планировала пожениться, был назначен специальный саммит ЕС, и Фредериксен должна быть в Брюсселе в субботу. Поэтому паре пришлось жениться на несколько дней раньше.

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