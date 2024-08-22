На этой неделе правозащитные группы раскритиковали Венгрию за то, что она отозвала государственное убежище для украинских беженцев.

Венгрия предположила, что может начать перевозить мигрантов, которые появляются на ее границе, прямо в Брюссель, если она не сможет разрешить спор с Европейским союзом о штрафах за свою политику предоставления убежища.

Европейский суд наложил штраф в размере 200 миллионов евро (223 миллиона долларов США) плюс дополнительный ежедневный штраф в размере 1 миллиона евро на страну за невыполнение премьер-министром Виктором Орбаном предыдущего решения суда о защите просителей убежища, пишет Bloomberg.

Орбан уже обещал отомстить в июне за это решение, один из нескольких вопросов, омрачающих начало его пребывания на посту председателя ЕС во второй половине 2024 года.

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Переговоры с Европейской комиссией начнутся в сентябре, сообщил министр, отвечающий за канцелярию премьер-министра Гергей Гуляш. Если эти переговоры не увенчаются успехом, Венгрия начнет выдавать мигрантам "билеты в один конец в Брюссель", сказал он.

"Мы должны прийти к соглашению как можно скорее, потому что мы не хотим платить большие суммы ежедневно", - сказал Гуляш. "Но если Брюссель хочет принять мигрантов, мы можем помочь".

Хотя Гуляш не предоставил подробностей о том, как будет работать такая схема, эта идея перекликается со спорами между штатами США по поводу того, что мигрантов отправляют в Нью-Йорк на автобусах с техасской границы. В Европе премьер-министр Великобритании Кейр Стармер поклялся, что его новое лейбористское правительство отменит план предшественника Риши Сунака по депортации просителей убежища в Руанду.

Отдельно на этой неделе правозащитные группы раскритиковали Венгрию за то, что она отозвала государственное убежище для украинских беженцев, прибывающих из регионов, не затронутых напрямую боевыми действиями на линии фронта с Россией. Группа венгров из западного Закарпатья Украины временно осталась без крова после переезда, хотя Гуляш сказал, что гуманитарные группы помогли предоставить им жилье.

По словам представителя ЕС, исполнительный орган ЕС изучает указ, но заявил, что ЕС един в вопросе предоставления защиты, включая размещение, тем, кто бежит от конфликтов.

Напряженность между ЕС и Венгрией

В конце июля Венгрия разрешила россиянам и беларусам въезжать в Европейский Союз без проверок безопасности. При этом в ЕС были недовольны этим решением, ведь среди иностранцев, прибывших на территорию Европейского Союза, могут быть российские шпионы и террористы.

В частности, литовский евродепутат Петрас Ауштрявичюс заявил, что действия Венгрии, которая возобновила выдачу виз гражданам РФ и Беларуси, является пощечиной Европейскому Союзу, на которую Брюссель должен ответить.

Правительство Венгрии с опозданием ответило Европейской комиссии на просьбу объяснить решение об упрощении въезда в страну для россиян и беларусов.

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