Прокуроры уже в ноябре этого года скажут свою заключительную речь.

Суд в Гааге вынесет приговор по делу о сбитии малайзийского "Боинга" (рейс MH17) через год.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Прокуроры уже в ноябре этого года скажут свою завершающую речь. Судьи уже поставили график, когда они могут вынести этот приговор. Это может быть либо сентябрь 2022 года, либо ноябрь 2022 года, либо декабрь 2022 года", - сказала Венедиктова.

При этом она считает, что выдача Украиной России в рамках обмена пленными Владимира Цемаха, который принимал участие в сбитии малайзийского самолета Boeing рейса MH17 над Донбассом, не повредит делу судебного следствия в Гааге.

Об этом она заявила, отвечая на вопрос нардепа Ирины Геращенко, для чего президент Владимир Зеленский отдал Путину важного свидетеля по делу MH17.

"Госпожа Ирина. Вы - политик. Я - прокурор. Пока дело идет, мы, прокуроры, не можем раскрывать детали. А вопросы, которые вы задаете, - точно не в пользу следствия и судебного разбирательства. Не надо политизировать уголовные дела", - сказала Венедиктова.

Также она подчеркнула, что не стоит путать обмены с выдачами - это различные юридические процессы.

Геращенко отметила, что Цемах мог бы дать показания против Путина в Гааге.

На это генпрокурор ответила: "Это ваше субъективное мнение. Вы не являетесь ни следователем, ни прокурором, ни судьей".

Сбитие рейса MH-17 боевика над Донбассом

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был председателем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

7 сентября 2019 года Украина передала России Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР".

Прокуратура Нидерландов направила запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы с целью экстрадиции.

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха из ключевого свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.

2 декабря прокуратура Нидерландов заявила, что Россия намеренно проигнорировала запрос об экстрадиции и разрешила Цемаху покинуть территорию России.

Автор: Дмитрий Хилюк