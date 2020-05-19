Венецианскую биеннале перенесли на 2021 и 2022 годы

59-ую Международную арт-выставку, которая должна была состояться в 2021 году, перенесли на 2022 год.

Из-за пандемии коронавируса арт-события в рамках Венецианской биеннале перенесли на 2021 и 2022 годы.

Организаторы Венецианской биеннале объявили, что 17-ая Международная архитектурная выставка, которая должна была пройти с 29 августа по 29 ноября, перенесена на следующий год, передает НВ.

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Выставка, которая получила название Как мы будем жить вместе?, пройдет с 22 мая по 21 ноября 2021 года в Венеции.

Соответственно, 59-ую Международную арт-выставку, которая должна была состояться в 2021 году, перенесли на 2022 год. Она будет длиться семь месяцев - с 21 апреля по 27 ноября.

Напомним, из-за пандемии коронавируса также перенесли Каннский кинофестиваль, Евровидение, Leopolis Jazz Fest, Джазовый фестиваль в Монтре, Burning Man, Sziget и другие крупные международные выставки и фестивали по всему миру.