Каннский кинофестиваль 2020 окончательно отменили

Организаторы Каннского кинофестиваля отказались от идеи сделать Канны виртуальными.

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится.

Об этом сообщил представитель оргкомитета, сообщает Медуза со ссылкой на Variety.

Режим ЧС из-за эпидемии коронавируса во Франции продлили как минимум до 10 июля.

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Поэтому, по словам собеседника издания, провести фестиваль даже осенью будет крайне сложно. От идеи сделать Канны виртуальными организаторы отказались сразу.

Вместе с тем, отобранные на конкурс фильмы покажут на других фестивалях, в том числе в Венеции. Список кинолент огласят в начале июня.

Фестиваль был запланирован на 12-23 мая. В марте оргкомитет назвал новый срок проведения - конец июня, отметив, что это предварительное решение.

Ранее УНИАН сообщал, что Каннский кинофестиваль, который должен был состояться с 12 по 23 мая, перенесли из-за пандемии коронавируса. Организаторы надеялись, что фестиваль можно будет провести в конце июня - начале июля 2020 года.