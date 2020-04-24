Юбилейный Leopolis Jazz Fest перенесли на 2021 год из-за коронавируса
13:36, 24 апреля 2020Кино и музыка
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Организаторы приняли решение перенести фестиваль на следующий год.
Фестиваль состоится в следующем году \ УНИАН
Международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, который ежегодно проходит во Львове, переносится из-за коронавируса на 2021 год.
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"Друзья, нам бы так хотелось встретиться с вами в конце июня во Львове на X Leopolis Jazz Fest, но в связи со сложившийся ситуацией в мире, мы вынуждены принять ответственное решение и перенести фестиваль на следующий год. Отпразднуем юбилей фестиваля вместе с опозданием на один год, но с двойной силой", - написали организаторы на странице мероприятия в соцсети.
В 2021 году X Leopolis Jazz Fest состоится 24-28 июня. Организаторы ведут переговоры с музыкантами и верят, что практически вся программа 2020 года будет реализована в следующем году.
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