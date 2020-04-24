Юбилейный Leopolis Jazz Fest перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Организаторы приняли решение перенести фестиваль на следующий год.

Международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, который ежегодно проходит во Львове, переносится из-за коронавируса на 2021 год.

Читайте такжеВо Львове стартовал большой джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 2019 (фоторепортаж)

"Друзья, нам бы так хотелось встретиться с вами в конце июня во Львове на X Leopolis Jazz Fest, но в связи со сложившийся ситуацией в мире, мы вынуждены принять ответственное решение и перенести фестиваль на следующий год. Отпразднуем юбилей фестиваля вместе с опозданием на один год, но с двойной силой", - написали организаторы на странице мероприятия в соцсети.

В 2021 году X Leopolis Jazz Fest состоится 24-28 июня. Организаторы ведут переговоры с музыкантами и верят, что практически вся программа 2020 года будет реализована в следующем году.