Крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget 2020 отменили

В ближайшее время будет решен вопрос с возвращением приобретенных билетов.

Из-за пандемии коронавируса крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival не состоится в 2020 году.

Об этом сообщили организаторы, передает НВ.

"Венгерское правительство продлило запрет на проведение масштабных мероприятий до 15 августа 2020 года, мы сообщаем вам с разбитым сердцем, что Sziget Festival не может состояться в этом году", - говорится в заявлении.

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В ближайшее время будет решен вопрос с возвращением приобретенных билетов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса, которая унесла жизни почти 230 тысяч человек во всем мире, отменили фестиваль Сан-Фермин в испанской Памплоне, на котором проводятся традиционные забеги с быками, и пивной фестиваль Октоберфест-2020 в Германии.

Ранее УНИАН сообщал, что популярный музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который ежегодно проводится в Киеве, переносится на 2021 год. Этим летом фестиваль не состоится.