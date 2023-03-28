Министр обороны поблагодарил Великобританию и похвалил технику.

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что танки Challenger 2 уже находятся в Украине. Он прокатился на одном из них, поблагодарил Британию за предоставленную технику и похвалил ее качество.

Резников написал в Twitter: "Было очень приятно прокатиться на первом украинском танке Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно прибыли в нашу страну. Эти фантастические машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач. Спасибо Риши Сунаку, Бену Уоллесу и людям Британии".

К сообщению министр обороны прикрепил ролик своей поездки на танке. На видео показали Challenger 2, которые уже находятся в Украине. В ролике также напомнили, что Британия первой согласилась отправить тяжелые танки на вооружение ВСУ. Этим Лондон продемонстрировал на практике свою истинную дружбу с Киевом.

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Challenger 2 для Украины: что известно

Украинские военные 27 марта завершили обучение использованию этих тяжелых танков. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В честь завершения тренировок был выпущен ролик, в котором демонстрировалось обучение бойцов ВСУ. Они ездили по разным покрытиям, знакомились с вооружением Challenger 2 и занимались на специальных симуляторах.

Британия отправит Украине снаряды с обедненным ураном. Эти боеприпасы очень эффективны для поражения современных танков.

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