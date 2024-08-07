Этот проект назревал еще с 2008 года, но реализовать его получилось только после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Румынии аэродром советских времен переделывают в крупнейшую военную базу НАТО.

Как пишет The Times, инженерно-строительные работы на авиабазе Михаила Когальничану (МК) уже продолжаются. Землекопы роют землю и цементосмесители заливают фундамент.

Россия в напряжении

Россия осудила расширение авиабазы, расположенной всего в 95 км от границы с Украиной, как пример агрессии НАТО.

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"Чем ближе он к границам России, тем больше вероятность того, что она будет одной из первых целей для ответных ударов", - предупреждал Андрей Климов, российский сенатор и вице-президент комитета по иностранным делам, в начале этого года.

Однако желание Румынии укрепить свою оборону можно понять как ответ на враждебность России. Российские беспилотники и ракеты, нацеленные на украинские порты на Дунае, часто залетали на ее территорию. Только на прошлой неделе на территории Румынии были найдены обломки трех Shahed 136, что заставило НАТО усилить патрулирование истребителей вдоль границы.

Запоздалое прибытие F-16 поможет Украине сдерживать атаки беспилотников и ракет на ее критическую инфраструктуру и отвергать российские самолеты, которые сбрасывают планирующие бомбы на украинские города.

"Мы часто слышали слово "невозможно". Теперь это реальность. Реальность в нашем небе. F-16 в Украине. Мы это сделали", - прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Представитель Кремля Дмитрий Песков высмеял прогнозы о том, что F-16 остановят ползучее продвижение России на передовой на востоке, сказав, что они не являются "волшебной пилюлей".

По ту сторону границы в Румынии, где жители города Тулча на Дунае, привыкшие к ночным дуэлям между российскими беспилотниками и украинской ПВО, продолжается строительство второй взлетно-посадочной полосы на авиабазе МК.

Бен Ходжес, американский генерал в отставке и один из сторонников проекта, признался, что было волнение, когда впервые заговорили о создании базы менее чем в 400 км от Крыма. Теперь, говорит он, этот проактивный подход кажется оправданным.

"Помню, как подумал: "Я устал постоянно реагировать на то, что делают россияне". Почему бы нам не заставить их волноваться о том, что мы делаем?", - сказал Ходжес.

Во время холодной войны США смотрели на Советский Союз со своих баз в Западной Германии. Одна из них, "Рамштайн", продолжает служить нервным центром НАТО, где сосредоточено около 50 000 военнослужащих и их семьи.

МК превзойдет "Рамштайн"

Но в течение следующих двух десятилетий авиабаза MK в восточной Румынии превзойдет "Рамштайн", поглотив 2800 гектаров сельскохозяйственных угодий, и станет крупнейшей базой НАТО в Европе, что вдвое превышает размер немецкого гарнизона.

Стратегически расположенная за пределами Констанцы, авиабаза MK уже служит штабом для миссий НАТО по контролю над Черным морем.

Шесть самолетов Королевских ВВС "Тайфун" недавно завершили четырехмесячное патрулирование воздушного пространства Румынии и Болгарии, действуя вдоль, пожалуй, самого деликатного участка границы НАТО с Россией - безусловно, единственного региона, где происходили гневные инциденты.

Осенью 2022 года российский пилот пытался сбить самолет-разведчик RAF Rivet Joint к югу от Крыма. Через несколько месяцев российский истребитель Су-27, вероятно, сбросил топливо на американский беспилотник Reaper, из-за чего тот упал в Черное море.

Напряженность остается высокой, и прибытие двух американских B-52, которые способны нести ядерное оружие, стало еще одним поводом для напряжения.

Бомбардировщики, базирующиеся в Луизиане, прибыли в Румынию через Арктику, спустившись в Черное море. В какой-то момент B-52 обошли чувствительные военные объекты на российском Кольском полуострове, вызвав панику у российских военно-воздушных сил, заставив поднять истребители МиГ-29 и МиГ-31. Кремль хвастался, что B-52 в сопровождении финских истребителей были вынуждены совершить унизительный разворот - эти утверждения отрицают ВВС США.

"Я видел российские комментарии. На миссию не повлияли и не изменили ее. Выполнена, как и было запланировано", - сказал полковник Николае Крету, румынский командир авиабазы MK.

Превращение авиабазы MK в крепость НАТО, которая может принять 10 000 военных и ядерные бомбардировщики США, первоначально было задумано как ответ на российские атаки на Грузию в 2008 году и Крым в 2014 году, но проект приобрел дополнительное значение после полного вторжения в Украину в 2022 году.

Для Ходжеса расширение авиабазы демонстрирует серьезность, с которой страны, некогда сидевшие за железным занавесом, воспринимают угрозу со стороны России.

"Эти страны, те, которые ближе всего к России и были под российским влиянием, они знают, что это такое. Они понимают, о чем идет речь. Решение об усилении МК - это заявление о том, что Россия нам не будет указывать, что мы можем, а что не можем делать", - говорит он.

Центр тяжести НАТО смещается на восток

Есть ощущение, что инвестиции Румынии являются частью более широкой тенденции, которая показывает, что центр тяжести НАТО смещается на восток. В этом году Польша потратит на оборону более четырех процентов ВВП, страны Балтии возглавили попытку повысить минимальный уровень расходов НАТО до 2,5 процента ВВП.

Попытка президента Румынии Клауса Йоханниса стать генеральным секретарем НАТО в начале этого года стала еще одним показателем желания Восточной Европы усилить влияние на оборонный альянс.

Бывшему премьер-министру Эстонии Каи Каллас также было отказано от должности в НАТО, но она сумела стать главным дипломатом ЕС, что, возможно, является признаком того, что традиционная монополия Западной Европы на руководящие должности в многосторонних институтах подходит к концу.

Кроме того, что Румыния инвестировала 2,6 миллиарда долларов в авиабазу MK, приобрела три эскадрильи F-16 в Норвегии и Португалии, чтобы заменить советские истребители, и этой осенью заключит соглашение на сумму 6,3 миллиардов долларов, чтобы приобрести 32 F-35 Lightning.

Падение на территории Румынии обломков "шахедов": что известно

В ночь на 25 июля на территории Румынии нашли обломки дрона типа Shahed 131/136. Они были обнаружены неподалеку от пограничного города Плауру, расположенного на противоположном берегу Дуная от украинского порта Измаил.

Обломки были обнаружены после дронового удара по югу Украины во время обследования побережья реки Дунай румынскими военными. На фрагментах, фото которых обнародовали румынские СМИ, четко видна надпись на русском: "Не браться".

Военный эксперт Иван Ступак рассказал, какой может быть реакция на падение на территории Румынии обломков "шахедов". По его словам, румыны, возможно, смогут сделать то, что не решились сделать поляки - "сбивать любое российское лохмотья, которое летит в направлении Румынии еще над территорией Украины".

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