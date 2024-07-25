По словам Ступака, румыны, возможно, смогут сделать то, что не решились сделать поляки.

После падения на территории Румынии обломков, которые, вероятно, являются фрагментами ударных БпЛА Shahed-131/136, возможна более жесткая реакция Бухареста и усиление помощи Украине.

"Мое субъективное мнение, я ожидаю от Румынии действительно более жестоких и жестких шагов. Поляки не смогли сконцентрироваться, а вот румыны, возможно, смогут отвечать и сделать то, что не решились сделать поляки, чтобы сбивать любое российское лохмотье, которое летит в направлении Румынии еще над территорией Украины. Возможно, это не будут ракеты, а вот беспилотники они действительно могут пробовать сбивать. Конечно, предполагаю", - заявил военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV.

Также, по словам Ступака, еще одним вариантом реакции Бухареста - является усиление помощи Украине.

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"Это возможно. Возможно, и усиление помощи Молдове, чтобы защититься от российских гибридных атак. Возможно, это будет побуждать делать Румынию более жесткие шаги, чтобы подавлять что-либо российское на своей территории, на территории Молдовы, таким образом помогать Украине. Плюс, возможно, предполагаю, будут какие-то политические моменты, например, предложения разместить F-16 на территории Румынии, чтобы они там обслуживались и находились, чтобы была инфраструктура. Действительно, хочется более решительных шагов", - считает эксперт.

Падение обломков БПЛА в Румынии

Как сообщал УНИАН, после дроновой атаки, которую российские оккупанты совершили в ночь на 25 июля на портовую и гражданскую инфраструктуру Измаильского района Одесской области, на территории Румынии нашли обломки, которые, вероятно, являются фрагментами ударных БпЛА Shahed-131/136.

Обломки обнаружены после дронового удара по югу Украины во время обследования побережья реки Дунай румынскими военными. На фрагментах, фото как обнародовало издание Digi24, четко видно надпись на русском: "Не браться".

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску подтвердила, что на румынской территории были найдены обломки.

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