Отмечается, что содержание и стоимость пакета могут меняться вплоть до объявления.

США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Киеву на 1,3 миллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Отмечается, что пакет будет включать средства ПВО VAMPIRE, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.

Также Украина получит значительное количество систем противодействия БПЛА австралийской компании DroneShield, радары, сенсоры и аналитические системы.

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Кроме того, Штаты планируют передать боеприпасы. Поставка вооружений и систем зависит от их наличия и сроков производства. Содержание и стоимость пакета также могут меняться вплоть до объявления.

Нехватка боеприпасов - что сообщалось ранее

Напомним, CNN писал, что на фоне украинского контрнаступления США и Европа спешат нарастить производство боеприпасов. После десятилетий мира Запад осознал, насколько он недооценивал важность наличия больших запасов оружия,

Официальные лица США рассказали, что на американских базах по всему миру есть определенный запас боеприпасов. Их объем засекречен, но, как утверждается, это резерв на случай чрезвычайной ситуации, с которым военные не желают расставаться.

Отмечалось, что фактически официальные лица признаются, что США уже приближаются к "красной черте" по запасам снарядов калибра 155 мм, которые им приходится поставлять Украине.