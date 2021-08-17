Перед смертью мужчина долгое время боролся с раком желчных протоков.

В Японии на 70-ом году жизни скончался издатель Маки Кадзи, который считается "крестным отцом" всемирно известных головоломок судоку

Об этом сообщает Japan Today, ссылаясь на заявление его компании Nikoli Co.

До июля Кадзи занимал должность генерального директора в этой компании по производству головоломок.

Мужчина скончался 10 августа в своем доме в Митаке, пригороде Токио. Перед смертью он долгое время боролся с раком желчных протоков.

Похороны состоялись в семейном кругу.

Судоку — что это и история создания

Судоку — это головоломка с игровым полем 9 на 9 ячеек, которые необходимо заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, столбце и блоке (3 на 3) каждая цифра встречалась лишь один раз. Некоторые ячейки уже заполнены цифрами — они играют роль подсказок.

Читайте такжеВ США умер основатель порножурнала Hustler Ларри ФлинтХотя Кадзи и называют "крестным отцом" судоку, он не является изобретателем этой головоломки. Ее автором считается американец Говард Гарнс — он впервые опубликовал свою игру Number Place в США в 1979 году.

В 80-х годах Кадзи, который тогда работал в типографии, увидел эту головоломку и, немного ее переделав, напечатал в своем журнале Nikoli.

"Судоку" является сокращением от полного названия, которое дал головоломке японец - Sūji wa dokushin ni kagiru. В переводе с японского это "Цифра используется только один раз".

Игра стала невероятно популярной в Японии, и в 2004 году издание с судоку заметил студент из Новой Зеландии - он предложил изданию The Times опубликовать одну из таких японские головоломки, после чего они покорили сперва Европу, а потом - и США.

Автор: Станислав Кожемякин