Это была первая женщина, которая заняла этот пост.

Мадлен К. Олбрайт, 64-й государственный секретарь США и первая женщина на этой должности скончалась сегодня утром. Причиной смерти стал рак.

О гибели известного политика Соединенных Штатов Америки сообщила ее семья. В официальном заявлении сказано:

"C разбитым сердцем сообщаем, что Мадлен К. Олбрайт, 64-й государственный секретарь США и первая женщина, занимавшая эту должность, скончалась сегодня утром. Причиной стал рак. Она была в окружении семьи и друзей. Мы потеряли любящую мать, бабушку, сестру, тетю и друга".

Мадлен Олбрайт — биография

Она занимала пост госсекретаря США с 1997 по 2001 год при президенте Билле Клинтоне. До того, как начать в работать Госдепе, Олбрайт была постоянным представителем США в ООН.

Она выступала за расширение НАТО, настаивала на вступлении альянса в войну на Балканах, чтобы остановить геноцид и этнические чистки, а также стремилась уменьшить распространение ядерного оружия в мире.

В ходе бомбардировок Сербии Олбрайт обвиняла Милошевича в создании "ужаса библейских масштабов" в его "желании истребить группу людей" — мусульманское большинство Косово. В то время она подверглась резкой критике в Вашингтоне: одни называли авиаудары НАТО "войной Олбрайт", а другие обвиняли её в недооценке решимости Милошевича.

В связи с этим Олбрайт сказала в 1999 году: "Я беру на себя полную ответственность вместе с моими коллегами за веру в то, что нам было важно не стоять в стороне и не наблюдать за тем, что планировал сделать Милошевич".

В конце второго срока Клинтона Олбрайт также участвовала в безуспешных переговорах по укреплению мира между израильтянами и палестинцами, за которыми последовал второй взрыв насилия в регионе. Она также участвовала в усилиях, направленных на то, чтобы убедить Северную Корею отказаться от своей ядерной программы, вступив в контакт с Ким Чен Иром. От этих усилий отказался Джордж Буш-младший.

Одним из самых скандальных ее заявлений стала оценка деятельности США в Ираке. Когда Олбрайт спросили: "В Ираке умерло полмиллиона детей. Это больше, чем число жертв среди детей в Хиросиме. Стоит ли цель такой цены ?", политик ответила — "Я думаю, что это очень трудный выбор. Но мы считаем, что эта цена оправдана".

Олбрайт про войну в Украине

В статье New York Times, написанной в прошлом месяце незадолго до вторжения России в Украину, Олбрайт заявила, что российский лидер Владимир Путин совершит "историческую ошибку", вторгшись на Украину, и предупредила о разрушительных последствиях для его страны.

"Вместо того, чтобы проложить путь России к величию, вторжение в Украину обеспечит Путину дурную славу, оставив его страну в дипломатической изоляции, экономически искалеченной и стратегически уязвимой перед лицом более сильного и сплоченного западного альянса", — написала Олбрайт.

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