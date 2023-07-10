Полиция сейчас ведет расследование вандализма неизвестных лиц.

В Вене неизвестные оставили на автомобилях украинцев символы российской агрессии – букву Z.

Как сообщает австрийский вещатель ORF, инцидент произошел в венском районе Донауштадт. Z-свастику оставили на шести автомобилях, зарегистрированных в Украине.

"На сегодня расследуется шесть дел по подозрению в повреждении имущества неизвестными злоумышленниками", – сообщили в венской полиции.

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Государственное агентство по защите конституции и борьбе с терроризмом также было проинформировано об инцидентах.

Что означает буква Z для рашистов

Z называют "новой свастикой", ведь россияне сделали из нее символ кровавой войны. Цивилизованный мир ассоциирует эту букву со страной-террористом.

Как сообщалось ранее, в столице Черногории, Подгорице, работники кафе "Руски Бар" носят рабочую форму с символикой русского фашизма - Z. Посольство Украины направило ноту в соответствующие органы власти Черногории.

Зато, мятежники показывают недовольство войной. Например, в сети появилось видео, как мужчина на Урале превратил пропагандистскую букву " Z" в слово "AZOV".

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