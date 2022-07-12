Правоохранители эвакуировали всех людей в пределах 200 метров.

Полиция Варшавы задержала 31-летнего мужчину, который установил взрывное устройство в центре города. В этот момент по улице проходил марш памяти жертв резни поляков во время Второй мировой войны, в котором участвовали более 300 человек.

Об этом сообщила пресс-служба польской полиции в Twitter.

Правоохранители эвакуировали людей в пределах 200 метров от места инцидента. На место происшествия прибыли эксперты со специальным оборудованием для извлечения бомбы. Сообщается, что подозреваемый принес взрывное устройство в рюкзаке

По словам спикера полиции Сильвестера Марчака, бомба была мощной, а ситуация "серьезная".

Как ранее сообщал УНИАН, 9 мая в Варшаве посла Российской Федерации в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Позже стало известно, что это была не краска, а искусственная кровь.

Инцидент произошел во время мероприятия с возложением цветов на кладбище советских солдат. Как пишут российские СМИ, люди не дали послу возложить венок к мемориалу, он покинул кладбище в сопровождении полиции.

В результате происшествия никто серьезно не пострадал, сообщили в посольстве. В Госдуме РФ заявили, что такие акции могут привести к тому, что "послы уже будут не нужны".

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