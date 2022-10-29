Нацсовет обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, которое было подготовлено на основе мониторинга программ этих российских каналов.

Российские телеканалы "Россия 24", "RTR Планета" и "Первый" должны быть признаны террористическими организациями.

Об этом заявила председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в правоохранительные органы признать российские телеканалы "Россия 24", "RTR Планета" и "Первый" террористическими организациями в соответствии с украинским законодательством. В своих эфирах эти каналы систематически искажают информацию, дезинформируют и запугивают телезрителей, публично поддерживают и оправдывают РФ совершение террористических актов на территории Украины.

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"Мы обратились к правоохранителям с этим, потому что терроризм - это не только захват заложников, поджоги, убийства, обстрелы мирных сел и городов. Это и такое пропагандистское насилие над людьми, которых пытаются лишить возможности критически осмыслить то, что они им рассказывают. Те вещи, которые они транслируют направлены как раз на запугивание, попытки посеять страх и ужас, на оправдание своих действий", - сказала Герасимюк.

Председатель Нацсовета добавила, что соответствующее обращение было сделано на основе проведенного Нацсоветом мониторинга программ этих российских каналов, в частности, во время распространения информации о совершенных терактах в Виннице, Еленовке и Чаплином.

"Мы провели специальный мониторинг и исследовали, как, на наш взгляд, террористические российские телеканалы "Россия 24", "РТР Планета" и "Первый", использовали свои эфиры для того, чтобы оправдать то, что происходило у нас во время террористического акта в Виннице, страшного взрыва в Оленевке, обстрела мирных людей на станции в Чаплином....Мало того, все ведущие в сюжетах, которые шли на этих каналах, они поощряли подобные действия в дальнейшем", - сказала Герасимьюк.

Она отметила, что Нацсовет обратился в правоохранительные органы, чтобы они приняли во внимание факты содействия и осуществления террористической деятельности этими тремя российскими телеканалами, которые систематически пропагандируют и распространяют идеологию терроризма и вооруженной агрессии РФ как государства-террориста против Украины.

"Мы считаем, что это составляющая преступления, и поэтому обратились в правоохранительные органы, чтобы они возбудили уголовное дело по фактам деятельности, террористических актов в отношении этих каналов. А также мы хотим, чтобы эти наши материалы приобщили к делу, когда они будут возбуждены. Мы предоставляем все доказательства для того. Мы уверены, что это действие поможет нам изымать этих информационных террористов из информационного пространства не только Украины, но и всего мира", - подчеркнула Герасимюк.

Борьба с российской пропагандой

Как сообщал УНИАН, 22 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует распространить мировые санкции на всех российских пропагандистов и звезд, которые поддерживают или оправдывают террор. Президент подчеркнул, что российская армия проигрывает и отступает на поле боя, а поэтому результаты террора против гражданского населения Украины и инфраструктуры подаются российской пропагандой как заменитель военных побед.

9 июня Национальный совет по электронным СМИ в Латвии (NEPLP) запретил транслировать в стране 80 российских телеканалов, которые еще там остались.

Русскоязычная версия одного из крупнейших телеканалов Европы Euronews продвигает нарративы российских пропагандистов.