В китайском Ухане запретили есть диких животных, охотиться на них и разводить

Запрет сроком на 5 лет вступил в силу.

Власти китайского Уханя, очага распространения COVID-19, ввели полный запрет на потребление в пищу диких животных, охоту на них и незаконное разведение и торговлю.

Об этом говорится в заявлении правительства города, передает российское агентство Риа-новости.

Читайте такжеГород в Китае собирается запретить есть собак и кошекСогласно документу, полностью запрещена охота на диких животных, также запрещается разведение в неволе диких животных, которые находятся под охраной государства, с целью потребления в пищу.

Если же необходимо искусственно разводить диких животных ради охраны ценных видов или видов, находящихся под угрозой исчезновения, в научных целях или для демонстрации на выставках, необходимо обратиться с запросом в компетентные органы по дикой природе для получения соответствующих разрешений.

Согласно распоряжению властей города, ни физическим, ни юридическим лицам не позволено рекламировать, делать вывески или составлять меню, пропагандируя потребление в пищу или торговлю дикими животными.

Власти Уханя также запретили незаконную продажу диких животных, как на обычных рынках и в магазинах, так и через интернет.

Запрет сроком на 5 лет вступил в силу с момента публикации в среду.

Ранее УНИАН сообщал, что местом возникновения коронавируса мог быть рынок в китайском Ухане, где продают диких животных. Однако, в апреле в ВОЗ заявили, что не уверены в этом.