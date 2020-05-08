В ВОЗ уже не уверены, возник ли коронавирус на рынке в Ухане

Пока непонятно, принесли ли вирус на рынок вместе с убитыми животными, или это был кто-то из покупателей или поставщиков.

Всемирная организация здравоохранения не знает, стал ли рынок в китайском Ухане местом возникновения COVID-19. Специалисты предполагают, что он мог лишь «усилить» распространение недуга.

Об этом сообщает Reuters.

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«Рынок сыграл свою роль – это понятно. Но какую именно роль – мы не знаем. Был ли он источником, или просто усугубил ситуацию, или это было совпадением, что определенные случаи инфицирования регистрировали в его пределах», – ответил один из экспертов организации, врач Питер Бен Эмбарек.

Пока неясно, принесли ли вирус на рынок вместе с убитыми животными, или это был кто-то из покупателей или поставщиков.

В ВОЗ пояснили, что много рынков, где продают диких животных, должны лучше регулироваться законом и придерживаться гигиенических условий.

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