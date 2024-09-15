Генеральный директор по вопросам международной безопасности Министерства иностранных дел Турции Басат Озтюрк заявил, что его страна без колебаний поддерживает Украину, как своего соседа и братскую страну.
По его словам, она стремится к скорейшему завершению войны, которое должно произойти на основе уважения к "легитимным и законным интересам украинского народа", сообщает "Голос Америки ".
"Мы также поддерживаем Украину без колебаний, потому что Украина является нашим соседом, исторически братской, сестринской страной", - сказал Озтюрк.
Он отметил, что такая поддержка обусловлена не только вопросом крымских татар.
"Мы считаем весь украинский народ также нашими сестрами и братьями, и поэтому я действительно болею за них всем сердцем. Поэтому мы не хотим затягивать эту войну. Конечно, это не означает, что Украина должна сдаться", - добавил дипломат.
Окончание войны надо искать в мирных переговорах, результатом которых, по словам посла, должен стать "сбалансированный результат".
"Ни одна война не длилась вечно. В условиях заключения мира этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа. Но мы также должны это понять. Мы должны иметь сбалансированный результат этих мирных переговоров", - отметил посол.
Заявление Эрдогана об Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия должна вернуть Украине контроль над полуостровом Крым.
"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является непоколебимой. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права", - сказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что необходимость деоккупации полуострова является позицией Турции, ведь Анкара никогда не признавала российскую аннексию Крыма.