Окончание войны надо искать в мирных переговорах, результатом которых, по словам посла, должен стать "сбалансированный результат".

Генеральный директор по вопросам международной безопасности Министерства иностранных дел Турции Басат Озтюрк заявил, что его страна без колебаний поддерживает Украину, как своего соседа и братскую страну.

По его словам, она стремится к скорейшему завершению войны, которое должно произойти на основе уважения к "легитимным и законным интересам украинского народа", сообщает "Голос Америки ".

"Мы также поддерживаем Украину без колебаний, потому что Украина является нашим соседом, исторически братской, сестринской страной", - сказал Озтюрк.

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Он отметил, что такая поддержка обусловлена не только вопросом крымских татар.

"Мы считаем весь украинский народ также нашими сестрами и братьями, и поэтому я действительно болею за них всем сердцем. Поэтому мы не хотим затягивать эту войну. Конечно, это не означает, что Украина должна сдаться", - добавил дипломат.

Окончание войны надо искать в мирных переговорах, результатом которых, по словам посла, должен стать "сбалансированный результат".

"Ни одна война не длилась вечно. В условиях заключения мира этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа. Но мы также должны это понять. Мы должны иметь сбалансированный результат этих мирных переговоров", - отметил посол.

Заявление Эрдогана об Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия должна вернуть Украине контроль над полуостровом Крым.

"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является непоколебимой. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что необходимость деоккупации полуострова является позицией Турции, ведь Анкара никогда не признавала российскую аннексию Крыма.

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