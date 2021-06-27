Правоохранители задержали около 20 человек, в том числе фоторепортера.

Турецкая полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, несмотря на запрет властей собравшуюся на прайд-парад в центре Стамбула в субботу, 26 июня.

Правоохранители задержали около 20 человек, в том числе фоторепортера, передает Reuters. Полицейские в защитном снаряжении применяли силу к участникам мероприятия.

Отмечается, что ранее на шествие в Стамбуле выходили тысячи людей, однако в последние годы власти Турции неоднократно запрещали прайд-мероприятия. При этом страна с 1999 года является кандидатом на вступление в Европейский союз, но процесс ее присоединения усложнен напряженностью по ряду вопросов, включая права человека.

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Перевод: Катерина Комолова