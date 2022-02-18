По словам женщины, она действовала под влиянием своего мужа, который сейчас тоже находится под следствием.

Школьная учительница Синтия Перкинс из штата Луизиана (США) призналась, что кормила учеников кексами со спермой своего мужа.

Об этом сообщает New York Post.

Женщину и ее мужа Денниса Перкинса, работавшего заместителем шерифа округа Ливингстон, арестовали еще в 2019 году. Пару подозревали в создании детской порнографии, сексуальном насилии над детьми и ряде других преступлений в отношении несовершеннолетних. Всего следователи рассматривали более 150 эпизодов, среди которых и то, что учительница кормила учеников кексами, со спермой своего мужа.

Следователи во время обысков в доме супругов нашли их фотографии с обнаженными детьми.

Только сейчас Перкинс призналась в преступлениях, которые ей инкриминируют. Женщина утверждает, что мужчина манипулировал ею и заставлял совершать преступления вместе с ним. После ареста она подала на развод.

Перкинс отказалась от права на апелляцию и согласилась свидетельствовать против своего мужа. Ей грозит 41 год заключения. Суд над Деннисом Перкинсом запланирован на май.

Как сообщал УНИАН, американка подала в суд на известного специалиста по вопросам фертильности Морриса Вортмана из штата Нью-Йорк, которого обвинила в том, что он мошенническим образом стал ее отцом.

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