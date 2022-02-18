Школьная учительница Синтия Перкинс из штата Луизиана (США) призналась, что кормила учеников кексами со спермой своего мужа.
Об этом сообщает New York Post.
Женщину и ее мужа Денниса Перкинса, работавшего заместителем шерифа округа Ливингстон, арестовали еще в 2019 году. Пару подозревали в создании детской порнографии, сексуальном насилии над детьми и ряде других преступлений в отношении несовершеннолетних. Всего следователи рассматривали более 150 эпизодов, среди которых и то, что учительница кормила учеников кексами, со спермой своего мужа.
Следователи во время обысков в доме супругов нашли их фотографии с обнаженными детьми.
Только сейчас Перкинс призналась в преступлениях, которые ей инкриминируют. Женщина утверждает, что мужчина манипулировал ею и заставлял совершать преступления вместе с ним. После ареста она подала на развод.
Перкинс отказалась от права на апелляцию и согласилась свидетельствовать против своего мужа. Ей грозит 41 год заключения. Суд над Деннисом Перкинсом запланирован на май.
Как сообщал УНИАН, американка подала в суд на известного специалиста по вопросам фертильности Морриса Вортмана из штата Нью-Йорк, которого обвинила в том, что он мошенническим образом стал ее отцом.