В США стриптизерши вернулись на работу, но карантинные ограничения сказываются на их зарплате.
Об этом сообщает REUTERS.
Согласно исследованию, выручка в отрасли снизилась на 17,4% в 2020 году и, по прогнозам, упадет еще на 1,5% в этом году.
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В Сан-Франциско, например, стриптиз-клубы, в которых подаются еда и напитки, могут открыться снова, но стриптизерши и посетители должны все время находиться в масках.
Выступления ограничиваются лишь сценическими танцами без физического контакта с клиентами. Танцы на коленях и «VIP» комнаты, являющиеся источником большей части дохода подобных заведений, запрещены.
Как сообщается, во время пандемии многие стриптизерши мигрировали в штаты с более слабыми ограничениями. По оценках, около 60% танцовщиц покинули Калифорнию.
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