Неизвестный облил его краской.

В Нью-Йорке во второй раз осквернили памятник Джорджу Флойду. Вандал залил его серой краской.

Об этом пишет BBC.

Неизвестный облил памятник серой краской всего через два дня после ее установки на Юнион-сквер. Сейчас волонтеры пытаются отмыть его.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина на скейтборде смешивает краску за скульптурой, а затем разбрызгивает ее на бюст памятника и уезжает.

Читайте такжеПьяные украинцы подожгли сарай и ограбили магазин в ПольшеОтмечается, что расположенные рядом памятники политику Джону Льюису и афроамериканке Бреонне Тейлор, застреленной полицейскими в 2020 году, не пострадали.

Напомним, что в июне вандалы разрисовали в черный цвет памятник Флойду в Бруклине.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прокомментировал приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину, осужденному за убийство Флойда.

Убийство Джорджа Флойда

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая 2020 года. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, который арестовал Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовина арестовали и предъявили обвинение в убийстве.

Смерть Джорджа Флойда спровоцировала протесты против расовой дискриминации в США и других странах.

В апреле этого года суд присяжных признал Дерека Шовина виновным в убийстве. Сам бывший полицейский вину не признал.

Автор: Людмила Жерновская