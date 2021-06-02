Отец мальчика пытался догнать свою дочь.

Во Флориде семилетний мальчик час плыл до берега, чтобы вызвать помощь для своей семьи, которую унесло течением.

Об этом пишет CNN.

Стивен Поуст вышел на лодке на реку Сент-Джонс в Джексонвилле. Он бросил якорь, чтобы дети могли поплавать.

Четырехлетняя Абигейл держалась возле кормы, но её начало уносить течением. Старший брат бросился за ней, но тоже стал отдаляться от лодки.

Читайте такжеВ России опрокинулся надувной батут - детей выбросило на рельсы (видео)Отец сказал сыну плыть к берегу, пока он попытается добраться до девочки. На Абигейл был спасательный жилет.

«Я сказал, что люблю его, потому что не был уверен, что произойдет дальше», - сказал Поуст.

Чейз добирался до берега час. Он плыл на спине и греб по-собачьи, чтобы сохранить силы. Добравшись до земли, он побежал к ближайшему дому за помощью.

Его отец и сестра дрейфовали на расстояние от полутора до двух миль от места нахождения лодки. Спасатели доставили их на берег. Теперь мальчика называют героем.

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Автор: Людмила Жерновская