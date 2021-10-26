Мужчина убил двух человек, а во время его задержания ранения получили еще пятеро, среди которых полицейский и сам подозреваемый.

В понедельник, 25 октября, в штате Айдахо, США, произошла стрельба в торговом центре.

Об этом сообщает NPR.

Мужчина убил двух человек, а во время его задержания ранения получили еще пятеро, среди которых полицейский и сам подозреваемый.

Инцидент произошел в Бойсе около 13:50 по местному времени. По словам начальника полиции города Райана Ли, изначально им поступила информация об одном убитом в ТЦ.

"Вскоре после этого произошла перестрелка, в результате которой умер еще один человек, был ранен офицер и подозреваемый, который уже взят под стражу", – сказал он.

На данном этапе полиция не может назвать мотивы мужчины, сейчас идет расследование.

Мэр Бойсе Лорен Маклин попросила представителей общественности и СМИ оказать жертвам и их семьям покой, так как они получили психологические травмы в результате инцидента.

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Напомним, в начале октября в старшей школе Арлингтона в штате Техас произошла стрельба. Мужчина с винтовкой ворвался в помещение учебного заведения во время уроков и открыл огонь. Как свидетельствуют отснятые школьниками кадры, нападение вызвало панику среди детей.

В классах и коридоре произошла потасовка. По словам мужчины, который представился учителем этой школы, выстрелы были осуществлены непосредственно из коридора. В результате инцидента пострадали по меньшей мере трое человек.

Автор: Денис Прядко