Владимир Огрызко предполагает, что работа ЕС фактически будет парализована.

Бывший министр иностранных Украины Владимир Огрызко убежден, что пока такие популисты, как Виктор Орбан, находятся в кресле премьер-министра, мы не можем ждать от Венгрии другой позиции в отношении Украины.

"То же самое сейчас будет происходить, скорее всего, хотя не будем, как говорится, падать еще перед выстрелом, может произойти и в Словакии. Потому что, судя по тем заявлениям, которые сделал лидер партии, одержавшей победу в Словакии, Фицо, он пойдет по пути Орбана. И это создаст в Европе очень серьезное напряжение. Я имею в виду в ЕС и в НАТО", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

По его словам, мы имеем по меньшей мере три страны Центрально-Восточного региона Европы, которые будут фактически противостоять Брюсселю в случае смены власти в Польше.

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"Ну, вот это и есть возможный очень негативный сценарий, над которым в Брюсселе должны реально думать и предлагать варианты. Потому что иначе работа ЕС фактически будет парализована", - добавил дипломат.

Победа Фицо на выборах в Словакии - детали

В минувшее воскресенье в Словакии состоялись парламентские выборы, победу в которых победила партия Smer. Ее лидер в прошлом уже занимал пост премьер-министра, но со скандалом потерял ее. Во время предвыборной кампании Фицо неоднократно обещал прекратить любую поддержку Украины и откровенно распространял российскую антиукраинскую пропаганду.

Победа пророссийского политика Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии может иметь для Украины значительно более серьезные последствия, чем просто потеря одного партнера из многих. Как пишет CNN, главной проблемой здесь является членство Словакии в ЕС и НАТО.

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