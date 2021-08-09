Малышка родилась раньше срока на четыре месяца.

Врачи в Сингапуре выписали самого маленького новорожденного ребенка в мире. Девочка провела в больнице с момента появления на свет 13 месяцев.

Об этом сообщает ВВС.

Малышка Квек Юй Сюань при рождении весила лишь 212 граммов, а ее рост составил 24 см. Ребенок родился намного раньше срока – к концу 24 недели беременности. Дело в том, что у мамы малышки Юй Сюань развилась преэклампсия – высокое давление, которое может привести к гибели ребенка и матери. Из-за опасного состояния женщине сделали кесарево сечение на четыре месяца раньше срока.

В Национальной университетской больнице Сингапура девочке давали "ограничены шансы на выживание".

Читайте такжеКитаец продал сына и отправился в путешествие с новой женой"Несмотря на трудности, с осложнениями здоровья, которые были при рождении, она вдохновила окружающих своей настойчивостью и ростом, что делает ее чрезвычайной ребенком COVID-19 - лучиком надежды среди смуты", - говорится в сообщении.

Юй Сюань прошла несколько видов лечения, а ее жизнь напрямую зависела от больничного оборудования. У девочки еще есть проблемы с легкими, но врачи считают, что в дальнейшем ситуация улучшится.

На лечение малышки собрали почти 367 тысяч долларов, что дало возможность ей выжить и справиться с трудностями. Сейчас Юй Сюань весит 6,3 килограмма.

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Автор: Анастасия Горбачева