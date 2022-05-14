Дату проведения референдума назначили на 17 июля 2022 года.

Глава сепаратистского региона Грузии Южная Осетия Анатолий Бибилов 13 мая подписал указ о проведении "референдума" о вхождении этой территории в состав России.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?". Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", – говорится в указе.

В Южной Осетии, чью независимость от Грузии признают лишь несколько государств мира, 8 мая состоялось повторное голосование на "президентских выборах". Действующий фактический глава региона Бибилов признал свое поражение лидеру оппозиции Алану Гаглоеву.

Ситуация в Южной Осетии

Власти самопровозглашенной республики поддерживают Россию в ее агрессии против Украины. 30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время будут предприняты "юридические шаги" по вступлению региона в состав РФ, и назвал Россию "исторической родиной" южных осетин.

Грузия и большинство стран мира считают сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. Почти все население региона имеет российское гражданство.