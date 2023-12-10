Глава комитета Сената по разведке поделился важной информацией насчет войны в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин полагает, что если США не возобновят помощь Украине, то украинское государство "падет в течение нескольких месяцев".

Такое заявление сделал глава комитета Сената Штатов (верхняя палата Конгресса) по разведке Марк Уорнер после того, как сенаторы не продвинули новый "важнейший" пакет военной помощи Киеву, пишет Business Insider.

"Надежды Владимира Путина на победу связаны с уходом США из Украины", - полагает председатель комитета.

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Помощь украинцам от США застопорилась - что нужно знать

В США никак не могут одобрить запрос президента Джо Байдена насчет выделения 106 миллиардов долларов на помощь, в том числе Украине, а также Израилю. Документ, в котором предвидена помощь, лидер Штатов подал в Конгресс 20 октября. Выделение помощи блокируют преимущественно республиканцы.

7 декабря стало известно, что в Сенате законопроект, которым предусмотрено, в частности, выделение помощи Украине, не набрал достаточного количества голосов для продвижения. В Сенате заседает 100 человек, для проведения голосования за этот проект закона было необходимо набрать 60 голосов, однако голоса разделились пополам - 50 человек высказались за, и столько же - против.

Перед голосованием Байден призывал Конгресс одобрить дополнительное финансирование военной помощи Украине в размере более 60 млрд долларов. По его словам, если Владимир Путин победит Украину, то американским солдатам придется воевать с российскими.

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