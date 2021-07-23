По меньшей мере один погиб и 10 травмированных в результате взрыва на крупнейшем рынке в секторе Газа.
Об этом пишет Синьхуа.
В результате взрыва был разрушен рынок, пострадали несколько домов в густонаселенном районе, говорят в организации радикалов ХАМАС.
Силами гражданской обороны удалось потушить пожар, который возник в результате взрыва, и эвакуировать пострадавших.
Читайте такжеВ Чехии ужесточили приговор белорусскому боевику, воевавшему на ДонбассеПредварительно причиной взрыва назвали газ, но обстоятельства инцидента расследуют.
Сейчас проходит мусульманский праздник Ид аль-Адха, из-за чего все магазины на рынке были закрыты.
Обострение палестино-израильского конфликта
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжались с 10 по 20 мая.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Группировка ХАМАС озвучило условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.
Генсек ООН назвал единственный выход из палестино-израильского кризиса.
Президент Владимир Зеленский поручил правительству, премьер-министру, Министерству иностранных дел и специальным службам организовать возвращение украинцев на родину из сектора Газы.
20 мая Израиль и ХАМАС договорились о прекращении обстрелов.
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