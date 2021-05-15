ХАМАС назвал требования для установления перемирия с Израилем / фото REUTERS
Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.
Об этом заявил глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль в интервью телеканалу TRT Arabi.
Машааль отметил, что Турция, Катар и Египет работают над прекращением атак в секторе Газа и Иерусалиме.
Каковы требования ХАМАСа для перемирия:
- полное прекращение огня;
- вывод израильских силовиков из мечети Аль-Акса;
- свободный доступ молящихся в нее;
- прекращение выселения жителей района Шейх-Джаррах;
- освобождение всех задержанных за время последней эскалации.
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Обострение палестино-израильского конфликта
- Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.
- Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.
- Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
- Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.
- Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».
- Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.
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