Первоочередным требованием ХАМАСа является прекращение огня.

Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.

Об этом заявил глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль в интервью телеканалу TRT Arabi.

Машааль отметил, что Турция, Катар и Египет работают над прекращением атак в секторе Газа и Иерусалиме.

Каковы требования ХАМАСа для перемирия:

полное прекращение огня;

вывод израильских силовиков из мечети Аль-Акса;

свободный доступ молящихся в нее;

прекращение выселения жителей района Шейх-Джаррах;

освобождение всех задержанных за время последней эскалации.

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Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

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Автор: Олег Давыгора