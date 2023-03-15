Никто не пострадал. Сейчас ведется следствие.

В Брянской области Российской Федерации на одной из нефтеперекачивающих станции трубопровода"Дружба" нашли взрывные устройства. Как сообщает ТАСС, детонация не состоялась, сейчас ведутся следственные действия.

"Действительно, на территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с впечатляющей боевой частью в виде стальных шариков. Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю во время падения с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно аналогичное двум предыдущим", - сказал официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

В частности, в "Транснефти" отмечают, что характер взрывного устройства указывает на то, что целью диверсантов было якобы не разрушение самого объекта, а нанесение вреда персоналу.

Видео дня

"Характер боевой части - металлические шарики - говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода "Дружба". Ведутся следственные действия, НПС "Новозыбков" не пострадала", - добавил Демин.

Нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" на протяжении всего 2023-го года не вела перекачку топлива, сейчас резервуары пустые. Отметим, что станция расположена примерно в 100 километрах от границы с Черниговской областью и недалеко от белорусской территории.

Нефтепровод "Дружба" во время российско-украинской войны: что известно

В руководстве станции "Новозыбков" сообщали, что 31 января якобы ВСУ попытались обстрелять трубопровод. Было зафиксировано одно попадание на территории станции, однако оборудование не пострадало.

Во время полномасштабной войны нефтепровод "Дружба" несколько раз останавливал свою работу. Например, в октябре прошлого года там произошла утечка на линии, которая поставляла нефть в Германию.

В ноябре 2022-го года стало известно, что Украина подняла плату за транзит российской нефти нефтепроводом "Дружба" в Венгрию и Словакию.

В конце прошлого февраля Россия полностью прекратила поставлять нефть в Польшу через нефтепровод "Дружба". Такое решение было принято из-за влияния санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: