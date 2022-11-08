Вертолет выполнял санитарный рейс.

В Костромской области России разбился вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс.

Как сообщает российское пропагандистское агентстсво ТАСС в Telegram, на борту вертолета находились пять человек. Это были два медика с пациентом и два пилота.

Позже губернатор Костромской области сообщил, что в результате крушения вертолета есть пострадавшие. Известно, что один человек погиб.

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Сообщается, что экипаж рухнувшего вертолета уже вышел на связь. К месту крушения направляются спасатели. Кроме того, туда следуют пять бригад скорой помощи.

Авиакатастрофы в РФ

С начала вторжения России в Украину агрессор потерял сотни самолетов и вертолетов. При этом часть из них разбились на территории РФ.

Так, 9 октября 2022 года в Ростовской области по неизвестным причинам упал российский истребитель Су-24. Военный самолет потерпел крушение недалеко от хутора Сибирьки.

17 октября в Ейске (Краснодарский край РФ) военный самолет упал на жилой дом в спальном районе города. Известно, что жертвами инцидента стали 15 человек.

В конце октября в Псковской области РФ взорвались два вертолета Ка-52 "Аллигатор". Еще два борта были существенно повреждены.

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