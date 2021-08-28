Новорожденной девочке дали имя Хавва.

Афганская женщина на борту эвакуационного рейса авиакомпании Turkish Airlines в Великобританию родила девочку, помощь при родах оказывал экипаж.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

26-летняя Соман Нури родила на высоте 10 000 метров в воздушном пространстве Кувейта в 01:00 GMT (04:00 по киевскому времени), направляясь в Бирмингем.

Когда беременная пассажирка сказала бортпроводникам о том, что у нее начались роды, экипаж спросил у пассажиров, есть ли среди них врач. Однако из-за отсутствия медиков бортпроводники способствовали родам в соответствии с их подготовкой.

Члены экипажа самолета назвали девочку Хавва (Ева, но также вариация турецкого Hava - воздух).

Читайте такжеЭвакуация из Кабула: страны заканчивают вывозить людей из АфганистанаДля предосторожности самолет временно сел в Кувейте и затем продолжил полет в направлении Бирмингема.

Основанная в 1933 году, авиакомпания Turkish Airlines имеет парк из 372 самолетов (пассажирских и грузовых), которые осуществляют рейсы до 325 пунктов назначения по всему миру, в том числе 275 международных и 50 внутренних.

Напомним, 28 августа в международный аэропорт "Борисполь" прибыли еще два самолета с эвакуированными людьми из Афганистана. Всего удалось вывезти около 360 человек, в том числе и почти 80 украинцев.

Авторы: Екатерина Гирнык, Станислав Кожемякин