Ночью украинские дроны атаковали российские Орел, Липецк и Тамбов.

Ночью украинские дроны атаковали российские Орел, Липецк и Тамбов, в результате чего сейчас известно о пожаре в районе "Мичуринского НПЗ" и диспетчерского пункта нефтепровода "Дружба".

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ночью наши БПЛА долетели до Орла, Липецка и Тамбова. В Тамбовской области с. Новоникольское в результате попадания возник пожар в районе "Мичуринского НПЗ" и диспечеркского пунтка нефтепровода "Дружба", - отметил он.

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Андрющенко добавил, что результаты попаданий в Липецке и Орле пока неизвестны.

ТГ-канал ASTRA еще около 3-х ночи со ссылкой на местных жителей информировал, что пожар возник на диспетчерской станции "Транснефть-Дружба" в селе Новомикольское. В этом же селе находится Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.

Издание также сообщило, что по данным Минобороны РФ ночью над различными российскими регионами сбили более 50 БПЛА, в том числе 18 беспилотников якобы сбили над Тамбовской областью, еще 16 - над Белгородской областью, по четыре - над Брянской, Липецкой и Орловской, три - над Воронежской областью, один - над Курской. Еще один БпЛА якобы уничтожен над акваторией Азовского моря.

Атаки украинских беспилотников

Как сообщал УНИАН, эффективные атаки на российские объекты, работающие на поддержку войну в Украине, происходят довольно часто. В частности одна из последних - в ночь на 22 октября БпЛА атаковали три области РФ, поразив, в том числе спиртзаводы. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко, спиртзаводы используются для изготовления не только спирта, но и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ.

Украинские БпЛА тогда атаковали 4 предприятия на территории РФ: "Биохим" - переработка мелассы и производство этилового спирта, Лужковский спиртзавод, Ефремовский спиртзавод, промышленное предприятие Воронежской области. Коваленко подчеркнул, что это все - военные объекты, несмотря на замаскированность под что-то другое.

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