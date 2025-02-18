Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским, но есть условие

Представитель Кремля отметил, что "фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности обжалования легитимности Зеленского".

Представитель правителя России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что тот готов к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, но есть условие.

Об этом Песков заявил в комментарии пропагандистскому "РИА-Новости". По его словам, Путин сядет за стол переговоров с украинским лидером, но "фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности оспаривания легитимности Зеленского".

Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что Россия якобы "ориентирована на мирное решение конфликта в Украине, в отличие от Европы и прошлой администрации США".

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В то же время он подчеркнул, что главное для России - "достичь своих целей в ситуации по Украине, преимущественно мирными средствами".

Мирные переговоры - главные новости

Как сообщал УНИАН, делегации США и России начали переговоры в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стороны планируют обсудить перспективы завершения войны в Украине.

Вашингтон настаивал, что эта встреча не является началом мирных переговоров, но команда Белого дома отмечала, что переговоры были организованы, чтобы проверить, "серьезно" ли Россия настроена на прекращение войны.

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