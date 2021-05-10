Он в нормальном состоянии и сейчас обследуется в больнице.

Министр здравоохранения Омской области, бывший главный врач больницы, в которой лежал российский оппозиционер Алексей Навальный, Александр Мураховский найден живым через три дня после исчезновения на охоте.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Он в нормальном состоянии и сейчас обследуется в больнице.

"Мураховский вышел к людям в районе села баслы. Находится в нормальном состоянии", – сказано в сообщении.

Жена Мураховского подтвердила телеканалу "Дождь", что ее муж нашелся, а также сообщила, что разговаривала с ним по телефону. По ее словам, пока он "не понимает масштабов поиска".

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Исчезновение Александра Мураховского

Александр Мураховский исчез 7 мая. Он поехал на квадроцикле в лес с охотничьей базы, и не вернулся. О его исчезновение стало известно 9 мая. Сначала знакомые пытались найти его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены обратиться в полицию.

Отравление Алексея Навального

20 августа 2020 года в Омске (РФ) экстренно сел самолет, на борту которого находился Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. В результате оппозиционер впал в кому.

Главный врач больницы в Омске заявил, что Навальный нетранспортабелен, так как его состояние нестабильное. Из-за этого политика в течение нескольких дней не могли отправить на лечение в Германию.

В итоге Навального все же отправили в клинику "Шарите". В середине сентября 2020 года его выписали оттуда. После чего он вернулся назад в РФ.

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Автор: Олег Давыгора