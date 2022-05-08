Сейчас ситуация в регионе "остается тяжелой" и усугубляется сильными порывами ветра.

В России не прекращаются масштабные пожары как в лесных массивах, так и в городах. Так, в Красноярском крае и в одном из районов Сибири к тушению огня привлекаются уголовники, потому что больше этого делать некому.

Об этом говорится в репортаже пропагандистского телеканала НТВ.

Заключенных и сотрудников местной колонии, в частности, привлекли к спасению поселка Громадск Уярского района. Сообщают, что борьба была успешной.

По официальным данным, жертвами природных пожаров в крае стали уже 5 человек, еще 19 пострадали. Вместе с тем огонь уничтожил более 500 жилых домов.

Сейчас ситуация в регионе "остается тяжелой" и усугубляется сильными порывами ветра.

Стоит отметить, что пожары в Сибири носят сезонный характер. Их каждый год гасят военные со специальной техникой. Сейчас же россиянам рассказывают, якобы техникой нельзя тушить из-за ветра, хотя на самом деле все силы переброшены на войну с Украиной.

Ранее украинские спасатели посрамили российских коллег, которые вместо выполнения непосредственных обязанностей в охваченной пламенем Сибири запускают беспилотники над украинским Донбассом.

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