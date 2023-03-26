Россияне могут смело выбирать Зимбабве в качестве страны для отдыха и туризма, поскольку существующие стереотипы об этой стране не соответствуют действительности. Об этом заявил замминистра информации Зимбабве Ник Мангвана, сообщает "РИА Новости".
Чиновник отметил, что в отношении Зимбабве существует ошибочный стереотип, будто жители страны ведут себя как дикари.
"Люди думают, что мы живем в джунглях, спим на деревьях и едим диких животных. Это все неправда", — заявил Мангвана.
Он призвал россиян смело ехать в Зимбабве, потому что там "безопасно, можно ходить с телефоном по улицам" и не нужно бояться "что вас ограбят".
Как Европа закрылась для россиян
До полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС были основным направлением российского туризма. Особенно популярны у россиян были страны Балтии и Финляндия, а также пляжные курорты Испании и Греции.
На фоне полномасштабной войны в Украине толпы российских туристов в европейских городах стали выглядеть неуместно. Евросоюз разорвал договор об упрощенном визовом режиме с Россией, что автоматически усложнило получение любых шенгенских виз для россиян.
Некоторые страны ЕС пошли еще дальше – они перестали выдавать россиянам любые визы, кроме специальных (в основном для въезда в гуманитарных целях – лечение, похороны и т.п.)
Страны-соседи России также отказались пускать на свою территорию даже тех россиян, у которых уже есть действующие шенгенские визы. Т.е. въехать в ЕС кратчайшим путем стало невозможно - только в объезд через Турцию и другие нейтральные страны.
Всё это привело к тому, что поток российских туристов в Европу по итогам 2022 года рухнул в 10 раз.