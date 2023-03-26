После того, как "бездуховный" Запад закрыл двери для скрепных россиян, у них появились новые направления туризма.

Россияне могут смело выбирать Зимбабве в качестве страны для отдыха и туризма, поскольку существующие стереотипы об этой стране не соответствуют действительности. Об этом заявил замминистра информации Зимбабве Ник Мангвана, сообщает "РИА Новости".

Чиновник отметил, что в отношении Зимбабве существует ошибочный стереотип, будто жители страны ведут себя как дикари.

"Люди думают, что мы живем в джунглях, спим на деревьях и едим диких животных. Это все неправда", — заявил Мангвана.

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Он призвал россиян смело ехать в Зимбабве, потому что там "безопасно, можно ходить с телефоном по улицам" и не нужно бояться "что вас ограбят".

Как Европа закрылась для россиян

До полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС были основным направлением российского туризма. Особенно популярны у россиян были страны Балтии и Финляндия, а также пляжные курорты Испании и Греции.

На фоне полномасштабной войны в Украине толпы российских туристов в европейских городах стали выглядеть неуместно. Евросоюз разорвал договор об упрощенном визовом режиме с Россией, что автоматически усложнило получение любых шенгенских виз для россиян.

Некоторые страны ЕС пошли еще дальше – они перестали выдавать россиянам любые визы, кроме специальных (в основном для въезда в гуманитарных целях – лечение, похороны и т.п.)

Страны-соседи России также отказались пускать на свою территорию даже тех россиян, у которых уже есть действующие шенгенские визы. Т.е. въехать в ЕС кратчайшим путем стало невозможно - только в объезд через Турцию и другие нейтральные страны.

Всё это привело к тому, что поток российских туристов в Европу по итогам 2022 года рухнул в 10 раз.

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