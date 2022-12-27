По мнению экспертов ISW, для этого может быть использован предлог недавных происшествий на аэродроме Энгельс.

Якобы украинские удары по военным объектам далеко в тылу российской территории вызывают невралгию у военного экспертного сообщества РФ.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), источники в РФ сообщили о взрывах возле авиабазы Энгельс в ночь на 26 декабря, а минобороны РФ заявило, что ПВО сбила украинский дрон, который приближался к этому аэродрому на малой высоте, и что в результате были убиты трое российских военных.

Как сообщили в Институте, в связи с этим, российские военные эксперты раскритиковали внутренние возможности противовоздушной обороны и подвергли сомнению действия властей.

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Один из экспертов, связанный с ЧВК "Вагнер", задался вопросом почему российская ПВО лишь "чудесным образом" предотвращает удары "точно над аэродромом/воинской частью", и отметил, что аэродром Энгельс находится в 500 км вглубь территории России.

В свою очередь, как отметили специалисты ISW, событие прокомментировал и экс-командир боевиков на Донбассе Игорь Гиркин. В частности, он спросил, почему Россия позволяет украинским беспилотникам так глубоко проникать на свою территорию.

В отчете указывается, что еще многие российские военные эксперты подвергли критике технические возможности систем ПВО и выразили обеспокоенность неспособностью властей защитить важнейшую российскую инфраструктуру.

Эксперты Института сделали вывод, что в российском информационном пространстве продолжат использовать предполагаемые атаки на военные объекты далеко в тылу, чтобы призывать к эскалации действий против Украины.

ЧП на военных объектах в РФ

5 декабря на российском аэродроме Энгельс и на авиабазе в Рязанской области прогремели взрывы.

В ночь на 6 декабря неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске, в результате этого произошло возгорание нефтенакопителя.

В ночь на 26 декабря в Энгельсе прогремел взрыв. Российское минобороны заявило о сбитии украинского беспилотника.

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